Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 817 kişiye ceza - Son Dakika

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayan 8 kişiye adli işlem, 809 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, 11 Nisan saat 00.00 ile bugün saat 19.30 arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ile Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden ceza yazıldığı belirtildi.

Bu süreç zarfında 6 bin 300 polis ve 810 jandarmanın sahada yaptığı çalışmalarda 8 kişiye adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağına uymayan 809 kişiye toplam 1 milyon 416 bin 242 lira idari yaptırım uygulandığı ifade edildi.