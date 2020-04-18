Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiye ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiye ceza - Son Dakika

Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiye ceza

6 saat önce

Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişiye polis ekipleri tarafından ceza yazıldı.

Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiye ceza, System.String[]

Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişiye polis ekipleri tarafından ceza yazıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren 31 ilde uygulamaya konan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin birçok yerinde denetimlerini artırdı. Ekipler, Ankara Yolu Caddesi'nde yapılan uygulamada yolda yürüyen Murat Ç.?yi (18) durdurdu. Polis, Murat Ç.?ye nereye gittiğini ve koronavirüs salgını ve sokağa çıkma yasağından haberinin olup olmadığını sordu. Salgın ve yasaktan haberinin olmadığını söyleyen Murat Ç.?ye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre para cezası kesildi.


İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 04:15 Kaynak: DHA

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