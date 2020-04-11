Bursa'da sokağa çıkma yasağıyla birlikte meydan ve caddeler boş kaldı - Son Dakika

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Bursa'da sokağa çıkma yasağıyla birlikte meydan ve caddeler boş kaldı
6 saat önce
Bursa'da sokağa çıkma yasağıyla birlikte meydan ve caddeler boş kaldı (DRONE)
Bursa'da sokağa çıkma yasağıyla birlikte meydan ve caddeler boş kaldı (DRONE)
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:36 Kaynak: DHA
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