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Bursa'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

1 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çöp bidonunun yanına bırakılan çantanın içinde bebek bulundu.

Bursa'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu, System.String[]

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çöp bidonunun yanına bırakılan çantanın içinde bebek bulundu.

Yunuseli Mahallesi Çeltik Sokağı'nda bir evin önündeki çöp bidonunun yanındaki çantanın içinde bebek olduğunu fark eden çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yeni doğduğu sanılan bebek, 112 Acil Servis ekibince Bursa Şehir Hastanesine götürüldü.

Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, genç bir kadının bebek çantasını olay yerine bıraktıktan sonra koşarak uzaklaştığını söyledi.

Ekipler tarafından şüphelinin bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.

Osmangazi, Çeltik, Polis, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:32 Kaynak: AA
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