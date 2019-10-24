Son Dakika Haberleri: Bursa'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
Son Dakika Güncel Bursa'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Bursa'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

1 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çöp bidonunun yanına bırakılan çantanın içinde erkek bebek bulundu.

Bursa'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu, System.String[]

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çöp bidonunun yanına bırakılan çantanın içinde erkek bebek bulundu.

Yunuseli Mahallesi Çeltik Sokağı'nda bir evin önündeki çöp bidonunun yanındaki çantanın içinde bebek olduğunu fark eden çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bebek, 112 Acil Servis ekibince Bursa Şehir Hastanesine götürüldü. Üzerinde nazar boncuğu olan çantanın içinde herhangi bir not bulunmadığı belirtildi.

Hastanenin çocuk acil servisinde müşahede altına alınan ve 2-3 gün önce doğduğu tahmin edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Bebeğin, gerekli işlemlerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

Polis bebeğin annesini arıyor

Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, genç bir kadının çantayı olay yerine bıraktıktan sonra koşarak uzaklaştığını söyledi.

Mahalle sakinleri, çantadan bebek sesi geldiğini duyunca hemen polisi aradıklarını anlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polisin, bebeğin annesinin kimliğini belirlemek ve sokağa terk eden kişiyi bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.

Osmangazi, Polis, Bursa, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dini nikahlı eşini yeğeni olarak tanıtıp, damat adaylarını dolandırmış
Yangın yerine giden polis aracı alevler içinde kaldı Yeni doğmuş bebeği, çöp kovasının yanına bıraktılar Arabanın çarpması sonucu tedaviye alınan köpeğin ağlaması yürek burktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 17:49:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]