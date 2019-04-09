Bursa'da Sokağa Yayılan Kötü Koku, Cesedi Ortaya Çıkardı
59 dakika önce
BURSA'da polis, kötü kokular geldiği ihbarı üzerine kapısını kırarak girdiği evde 10 gündür kendisinden haber alınamayan Cem Dekak'ın (56) cesedini buldu.
BURSA'da polis, kötü kokular geldiği ihbarı üzerine kapısını kırarak girdiği evde 10 gündür kendisinden haber alınamayan Cem Dekak'ın (56) cesedini buldu. Kalp hastası olduğu öğrenilen Dekak'ın ölüm nedeni otopsiyle belrilenecek. Osmangazi
İlçesi Kayhan
Mahallesi Irgandı Sokak'ta yaşayanlar, bir evden kötü kokular gelmesi nedeniyle polisi aradı. Verilen adrese gelen polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle, kapıyı kırıp içeri girdi. Polis
, evde Cem Dekak'ın çürümüş cesediyle karşılaştı. Kalp hastası olduğu bildirilen ve arkadaşlarının 10 gündür kendisinden haber alamadığı ortaya çıkan Dekak'ın kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu
'nda yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak. Polis, Cem Dekak'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:28 Kaynak: DHA
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