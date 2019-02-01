Son Dakika Haberleri: Bursa'da Sokak Hayvanları İçin Konser

Bursa'da Sokak Hayvanları İçin Konser

39 dakika önce

BURSA'da, Nilüfer Belediyesi ve Akademi Veteriner Polikliniği iş birliğiyle düzenlenen konserde, Ömür Gedik sokak hayvanları için sahneye çıktı.

Bursa'da Sokak Hayvanları İçin Konser, System.String[]
BURSA'da, Nilüfer Belediyesi ve Akademi Veteriner Polikliniği iş birliğiyle düzenlenen konserde,  Ömür Gedik sokak hayvanları için sahneye çıktı.

Nilüfer Belediyesi ve Akademi Veteriner Polikliniği, 'Seyirci kalma' sloganıyla sokak hayvanları için bu yıl ikinci konseri düzenledi. Konsere hayvanseverler büyük ilgi gösterdi. Elde edilen gelirin sokak hayvanları için kullanılacağı konserde, Ömür Gedik sahneye çıktı. İzleyiciler Gedik'in seslendirdiği parçalarla hem keyifli bir gece geçirdi hem de sokak hayvanları için bağışta bulunmuş oldu.

Konser salonunu dolduran kalabalığa teşekkür eden Ömür Gedik, "Nilüfer Belediyesi'nin sokak hayvanları için gerçekleştirdiği çalışmaları yakından takip ediyorum. Bu konuda birçok proje geliştiriyorlar, ayrıca kalıcı çözümler için çeşitli toplantılar, çalıştaylar düzenliyorlar. Zorlu kış şartlarında onlar için düzenlediğimiz bu etkinliğe verdiğiniz destek çok anlamlı" dedi.

Konsere katılan Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Adil Kayaoğlu da, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına, Akademi Veteriner Polikliniği yöneticisi Metin Kostik ve sokak hayvanları için gösterdiği duyarlılıktan dolayı sanatçı Ömür Gedik'e teşekkür belgesi verdi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:44 Kaynak: DHA

nilüfer belediyesi, Ömür Gedik, Bursa, Güncel
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