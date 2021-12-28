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Bursa'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Bursa'da sokak hayvanları unutulmadı

28.12.2021 14:27
Bursa'da sokak hayvanları unutulmadı

Bursa'da sahipsiz sokak hayvanları için hayvanseverler ve gönüllülerin katılımıyla besleme ve çevre temizliği faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Bursa'da sahipsiz sokak hayvanları için hayvanseverler ve gönüllülerin katılımıyla besleme ve çevre temizliği faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görüldüğü günden bu yana Soğukkuyu Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ve Bademli Barınağı'nda 10 bin 296 parazit uygulaması, 5 bin 940 kısırlaştırma, 4 bin 992 aşı ve 329 acil müdahaleyle 36 bin 81 tedavi yapıldı.

Aynı dönemde gönüllüler, sivil toplum kuruluşları ve hayvan severlerin katılımıyla bin 250 noktada besleme faaliyetlerine ağırlık verildi ve yaklaşık 160 ton mama dağıtıldı.

Ormanlık alanlar, baraj kenarları, park alanları ve sahil kenarlarına 750 köpek kulübesi, 250 betonmatik-suluk ile 70 büyük mamatik konuldu.

Havaların soğumasıyla kırsal alanlara geçici barınaklar yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, son besleme faaliyeti kapsamında, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri, Bursa Genç Kızılay gönüllülerinin katılımıyla Gölyazı, Başköy, Kestel-Kazancı mevkii, Kayapa Barajı ve Uludağ yollarında sahipsiz sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara kulübe yerleştirdi.

Yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için belirli bölgelere yem ve yemek bırakılırken, bu bölgelerde çevre temizliği yapıldı.

Sokak hayvanlarını sahiplenenlere kedi evi ve mama hediyesi

Yıldırım Belediyesi de sokak hayvanlarını sahiplenen hayvan dostlarına, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan kedi evi ve mama hediye ediyor.

Belediyenin farklı birimlerde kullanılan, palet, vinil gibi malzemeler, Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde kedi yuvasına dönüştürüldükten sonra, Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi'nden kedi sahiplenen hayvan severlere veriliyor.

Yıldırım Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından başlatılan "Kullanılmayan Paletleri ve Çelenkleri Sıcak Yuvalara Dönüştürüyoruz" kampanyası kapsamında, 200 hayvan severe kedi evi ve mama hediye edildi.

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Sokak Hayvanları, Türkiye, Bursa, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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