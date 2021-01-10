Bursa'da sokak hayvanlarına polisten şefkat eli - Son Dakika

Bursa'da sokak hayvanlarına polisten şefkat eli

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş kalan sokaklarda yemek bulamayan sokak hayvanlarının yardımına polis koştu.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş kalan sokaklarda yemek bulamayan sokak hayvanlarının yardımına polis koştu. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Bursa'da sokaklar ve caddeler sokak hayvanlarına kaldı. Kısıtlama sebebiyle yemek bulma imkanı zorlaşan hayvanların yardımına ise uygulamalarda görevli polis memurları koştu. Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde görev alan polis memurları, yanlarında getirdikleri kedi mamaları ve kuş yemleriyle aç kalan can dostlarını besledi. Polislerin bu hareketi görenler tarafından büyük beğeni topladı. - BURSA

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