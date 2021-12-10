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Bursa'da sokak kedilerini zehirlediler, mahalle sakinleri gözyaşı döktü - Son Dakika

Bursa'da sokak kedilerini zehirlediler, mahalle sakinleri gözyaşı döktü

10.12.2021 13:33
Bursa'da sokak kedilerini zehirlediler, mahalle sakinleri gözyaşı döktü

Bursa'da mahalle sakinlerinin beslediği sokak kedileri kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafından zehirlenerek itlaf edildi.

Bursa'da mahalle sakinlerinin beslediği sokak kedileri kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafından zehirlenerek itlaf edildi. Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri şüphelileri arıyor.

Nilüfer'e bağlı Barış Mahallesinde vatandaşlar tarafından beslenen sokak kedileri zehirlendi. Sabah evinden işine gitmek için çıkan ve kedileri besleyen bir hayvansever, kapının önünde beslediği kedileri ölmüş halde görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Ölen kedilerin videolarını çekip sosyal medyada paylaşan hayvansever, yetkilerden yardım istedi. Konuyla ilgili (Hayvan Durum İzleme) HAYDİ ekiplerine de ihbarda bulunuldu. Sokağa gelen ekipler ölen kedileri alarak Nilüfer Belediyesi ekiplerine teslim etti. Ekipler, sokak üzerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, kedileri zehirleyen kişileri yakalama çalışması başlatıldı.

Sabah beslediği kedileri ölmüş halde gören Nagihan Çelik, "Sokağımızda baktığımız canların hiç kimseye zararı yok. Onları besliyoruz, yerleri var. Sabah okula giderken kızım aradı, koşarak aşağı indim. Biri burada düşüp kalmış, diğerini arkadaşlar meyve kasasına koyarak kaldırmışlar. Zehirlemişler. Ne istediniz?. Diğer mahalle sakinleri de geldi yanımıza, sesimizi duyurmaya çalıştık. Dün HAYDİ ekibine ihbarda bulundum. Ben bilmiyordum böyle bir uygulama olduğunu, arkadaşımız bana sosyal medyadan ulaşarak söyledi. Ekiplere ihbarda bulundum, sağolsunlar hemen geldiler. Etrafta detaylı inceleme yaptılar. Bugün de gelip güvenlik kameralarını inceleyecekler. Buradan seslenmek istiyorum, eğer böyle bir durum varsa, hiç düşünmeden HAYDİ ekiplerine ihbarda bulunun. Direk gelip ilgileniyorlar. En azından caydırıcı olur. Korkarlar, belki bir daha yapmaya cesaret edemezler. Gerçekten hayvanseverler insanlardan uzaklaşıyor. İşte bu yüzden uzaklaşıyorlar. Bu yüzden soğuyoruz. Ama sadece şunu söylüyorum, yapan aynı şekilde can versin. Dün o hayvanların o halini gördük. Kaskatı kesilmişler, ağızlarından, burunlarından köpükler gelmiş. Vahşet bu, başka hiçbir şey değil" dedi.

"Bir hafta önce 5 kedi yine aynı şekilde zehirlendi"

Mahallede bir hafta önce de yine aynı şekilde kedilerin zehirlendiğini belirten Çelik, "Sokağımızda 10-15 kediye bakan bir ablamız var. 5 kedisi kaybolmuş. Zehirlenerek öldürüldüğünü düşünüyor o da. Cesetlerini de bulamamış. Bir durum var, bir şeyler dönüyor, ama çözemedik. İnşallah buluruz. Sonu gelir diye ümit ediyorum" diyerek sözlerine son verdi. - BURSA

Bursa'da sokak kedilerini zehirlediler, mahalle sakinleri gözyaşı döktü
Bursa'da sokak kedilerini zehirlediler, mahalle sakinleri gözyaşı döktü
Bursa'da sokak kedilerini zehirlediler, mahalle sakinleri gözyaşı döktü
Bursa'da sokak kedilerini zehirlediler, mahalle sakinleri gözyaşı döktü
Bursa'da sokak kedilerini zehirlediler, mahalle sakinleri gözyaşı döktü

nilüfer belediyesi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da sokak kedilerini zehirlediler, mahalle sakinleri gözyaşı döktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da sokak kedilerini zehirlediler, mahalle sakinleri gözyaşı döktü - Son Dakika
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