Bursa'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bursa'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç hastaneye kaldırıldı
Bursa'da sahil yolu üzerinde yürüyen 16 yaşındaki genç, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Bursa'da sahil yolu üzerinde yürüyen 16 yaşındaki genç, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Sahil yolu üzerinde evine doğru gitmekte olan Yıldırım Kuzucuoğlu (16), sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Gencin bağırarak yardım istemesi üzerine olay yerine giden baba Hasan Kuzucuoğlu da köpeğin hışmına uğradı. Çocuğunu köpekten kurtaran baba 112'ye haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve ayağından ısırılarak yaralanan Yıldırım Kuzuoğlu'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baba Kuzucuoğlu, "Oğlumu ısıran köpek bana da saldırdı. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Daha kötü şeyler olabilirdi" dedi. - BURSA
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