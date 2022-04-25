Bursa'da sokak ortasına düşen eğitim uçağındaki pilot Furkan Otkum yaşamını yitirdi! - Son Dakika
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Bursa'da sokak ortasına düşen eğitim uçağındaki pilot Furkan Otkum yaşamını yitirdi!

25.04.2022 18:58

Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında kalkıştan kısa bir süre sonra sokak arasına düşen tek motorlu uçaktaki öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti.

Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında UPT kuyruk numaralı Tecnam P 2002JF tipi, tek motorlu iki kişilik bir uçağın sokak arasına düşerek yanması sonucu Salihlili öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti.

PİLOT OLMAK İSTEYENLERİ EĞİTİM VERİYORDU

Salihlili pilot Furkan Otkum'un, Sevim-Sinan Otkum çiftinin 2 çocuğundan biri olduğu öğrenildi. AK Parti Salihli İlçe Yönetimi'nde yer alan anne Sevgi Otkum'un Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) emeklisi, baba Sinan Otkum'un ise katip emeklisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Salihlili pilot Furkan Otkum'un, özel bir havacılık şirketinde pilot olarak çalıştığı ve eğitim programları çerçevesinde pilot olmak isteyenlere eğitim verdiği öğrenildi.

Bursa'da sokak ortasına düşen eğitim uçağındaki 27 yaşındaki genç pilot Furkan Otkum hayatını kaybetti
Bursa'da sokak ortasına düşen eğitim uçağındaki 27 yaşındaki genç pilot Furkan Otkum hayatını kaybetti
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Bursa, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da sokak ortasına düşen eğitim uçağındaki pilot Furkan Otkum yaşamını yitirdi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da sokak ortasına düşen eğitim uçağındaki pilot Furkan Otkum yaşamını yitirdi! - Son Dakika
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