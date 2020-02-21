Bursa'da sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu evire çevire dövdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu evire çevire dövdü - Son Dakika

Bursa'da sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu evire çevire dövdü

6 saat önce

Bursa'da bir kadın sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu dövdü.

Bursa'da sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu evire çevire dövdü, System.String[]

Bursa'da bir kadın sokak ortasında 5 yaşındaki oğlunu dövdü. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Olay, İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlker Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, sokakta oynayan çocukların yanına geldi. Kadın bir anda, 5 yaşlarındaki oğlunu dövmeye başladı. Küçük çocuk kaçmaya çalışırken, annesi sürükleyerek eve götürdü


Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu. - BURSA

Ertuğrulgazi Mahallesi, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:16 Kaynak: İHA
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