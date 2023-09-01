Bursa'da Sokak Ortasında Kadın Cinayeti: Eşini Öldüren Adam Gözaltına Alındı - Son Dakika

Bursa'da Sokak Ortasında Kadın Cinayeti: Eşini Öldüren Adam Gözaltına Alındı

Bursa\'da Sokak Ortasında Kadın Cinayeti: Eşini Öldüren Adam Gözaltına Alındı
Son Güncelleme: 01.09.2023 11:38

Bursa'da sokak ortasında öldürülen Leyla Koca ile onu bıçaklayan eşi Hakkı Koca'nın mayıs ayında bir TV programına katıldıkları ve çiftin burada da tartıştıkları ortaya çıktı. Olayın ardından Hakkı Koca gözaltına alındı.

BURSA'da sokak ortasında öldürülen Leyla Koca (45) ile onu bıçaklayan eşi Hakkı Koca'nın (53), mayıs ayında bir TV programına katıldıkları, çiftin burada da tartıştıkları ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille seyir halinde olan Hakkı Koca ile eşi Leyla Koca arasında tartışma çıktı. Hakkı Koca'nın otomobili yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, araçtan inip, kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini bıçakladı. Kadın kanlar içerisinde kalırken, Hakkı Koca çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. Hakkı Koca gözaltına alınırken, 4 çocuk annesi kadın kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Leyla Koca'nın otomobilden inip, kaçmaya başladığı ve eşinin arkasından koştuğu anlar da bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Leyla ile Hakkı Koca'nın mayıs ayında bir TV programına katıldıkları, çiftin burada da tartıştıkları ortaya çıktı. Görüntülerde; stüdyoyu terk eden Leyla Koca'nın, 'O arsayı sana vermiyorum' dediği, bunun üzerine Hakkı Koca'nın 'Dengesiz konuşma' diyerek eşinin üzerine doğru yürüdüğü anlar yer aldı. Hakkı Koca'nın polisteki işlemleri sürerken, Leyla Koca'nın cenazesi bugün Bursa'da toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Sokak Ortasında Kadın Cinayeti: Eşini Öldüren Adam Gözaltına Alındı - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin kalesi Konya'yla ilgili iddialı çıkış: Alınmayacak bir yer değil
11:53 Paris'te sokaklardaki tüm scooterlar kaldırıldı
11:48 Manchester United'a imza atan Altay Bayındır'dan yürekleri dağlayan veda! Hüngür hüngür ağladı
11:48 Dolar 26.72 lira seviyelerinde işlem görüyor
11:41 İBB adayı olarak nasıl bir aday tercih edecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olmazsa olmaz kriteri
11:29 Sokaklarda yaşamaya başlayan modelin son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
11:18 Akrabasını öldüren adam, polisten kaçarken intihar etti
11:16 Son Dakika: Altay Bayındır resmen Manchester United'da
11:13 Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya yeni aşka yelken açtı
10:50 Haaland, Türk futbolseverleri mest etti! En sevdiği yemeği duyanlar ''Türkiye'ye gel'' diyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2023 12:30:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Sokak Ortasında Kadın Cinayeti: Eşini Öldüren Adam Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement