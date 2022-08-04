Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anayola çıkmak isteyen otomobil, seyir halindeki motosikleti göremeyince yola çıktı. Motosikleti fark eden otomobil sürücüsü çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - BURSA

Kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi Bilecik'te yakalandı

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da motosiklet kazadan kıl payı kurtuldu - Son Dakika

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