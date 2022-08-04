Bursa'da motosiklet kazadan kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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Bursa'da motosiklet kazadan kıl payı kurtuldu

04.08.2022 09:58
Bursa'da motosiklet kazadan kıl payı kurtuldu

Bursa'da sokaktan çıkan otomobil, ana yolda giden motosiklete çarpmaktan kıl payı kurtuldu.

Bursa'da sokaktan çıkan otomobil, ana yolda giden motosiklete çarpmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anayola çıkmak isteyen otomobil, seyir halindeki motosikleti göremeyince yola çıktı. Motosikleti fark eden otomobil sürücüsü çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da motosiklet kazadan kıl payı kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da motosiklet kazadan kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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