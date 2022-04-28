Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi - Son Dakika
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Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi

28.04.2022 11:33

Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti.

Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti.

Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeleri kendi aralarında paylaşan dilenciler etap etap özel araçlarla servis ediliyor .

Bu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ise yoldan geçen insanlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen bir dilencinin üzerinden 26 bin TL para ortaya çıkmıştı.

(Ali İhsan Uğur-Ali Kamur-İHA)

Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi
Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi
Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi
Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi

YORUMLAR
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Bursa'da dilenci operasyonu! Özel servisle kendi bölgelerine bırakılıyorlarmış Bursa'da dilenci operasyonu! Özel servisle kendi bölgelerine bırakılıyorlarmış Dünyanın mısırı Yenişehir'de üretiliyor Dünyanın mısırı Yenişehir'de üretiliyor Bursa'da 10 bin kişilik tarihi iftar Bursa'da 10 bin kişilik tarihi iftar

Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursa'da şoke eden görüntüler.. Özel araçla dilenci servisi - Son Dakika
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