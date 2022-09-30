Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı

30.09.2022 22:20
Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İstanbul'a giden babasının kendisini götürmemesi üzerine sinirlenen 15 yaşındaki çocuk, çaldığı son model araçla babasının peşinden gitti. İstanbul'da trafik kazasına karışan çocuk, aracı bırakıp İnegöl'e otobüsle geri dönerken, güvenlik kamarasını inceleyen ekipler, küçük hırsızı kıskıvrak yakaladı.

16 Eylül 2022 tarihinde Süleymaniye Mahallesi Akgül Sokak'ta bulunan sitede meydana gelen olayda, babası kendisini İstanbul'a gezmeye götürmediği için sinirlenen 15 yaşındaki Z.A., site bahçesinde park halinde olan Semih K.'ye ait 16 ACH 278 plakalı son model cipi, içinde unutulan anahtarla çalıştırıp çaldı. Aracının yerinde olmadığını gören sahibi, polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Aracı çalan şüpheli ise babasının peşinden İstanbul'a gitti.

ARACI ATAŞEHİR'DE BIRAKIP OTOBÜSLE İNEGÖL'E DÖNDÜ

Babasını bulamayan genç, gezerken de maddi hasarlı kaza yaptı. Kazanın ardından aracı İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yol kenarında terk edip İnegöl'e otobüsle döndü. Polis ekiplerinin 14 gün süren 127 güvenlik kamerası incelemesi sonucu şahıs tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheli genç, yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli Z.A.'nın ifadesinde, İstanbul'a gitmek için çaldığı araçla İstanbul'da kaza yaptığını, daha sonra korktuğu için aracı İstanbul'da kontak üzerinde terk ettiğini söylediği öğrenildi. Bulunan araç, sahibine teslim edildi. Şüpheli Z.A. ise bugün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kendisini İstanbul'a götürmeyen babasına kızıp cip çaldı; 14 gün sonra yakalandı Kendisini İstanbul'a götürmeyen babasına kızıp cip çaldı; 14 gün sonra yakalandı Bursa'da çaldığı ciple İstanbul'a gezmeye giden şüpheli yakalandı Bursa'da çaldığı ciple İstanbul'a gezmeye giden şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

İstanbul, Tragger, İnegöl, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı - Son Dakika
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