Bursa'da sosyal girişimcilik ekosistemi gelişecek - Son Dakika

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezinin düzenlediği "Geleceğin Yükselen İş Modeli: Sosyal Girişimcilik Paneli"nde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sosyal girişimciliği daha çok destekleyeceklerini belirterek "Bu sayede Bursa'da sosyal girişimcilik ekosistemi gelişecek" dedi.

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezinin düzenlediği "Geleceğin Yükselen İş Modeli: Sosyal Girişimcilik Paneli" çevrim içi olarak gerçekleşti.

Sosyal Girişimci, Mikado & GDN Kurucusu Serra Titiz'in moderatörlüğündeki panel, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Ashoka Türkiye Eş Direktörü İstem Akalp ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Nadir Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti.

Panelde sosyal girişimciliğin Türkiye'de yükselişi, sosyal girişimciliğin önemi, nasıl Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi oluşturduğu, TTO'larda sosyal fayda odaklı girişimlerin nasıl desteklendiği ve Nilüfer'de sosyal girişimcilik alanındaki gelişmeler konuşuldu.

Panelde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa'da sosyal girişimciliğin ve sosyal girişimlerin daha çok destekleneceğini ve bu sayede Bursa'da sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişeceğine inandığını belirtti.

Nilüfer Belediyesi'nin sürdürülebilir kalkınma alanında öncü bir belediye olduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2006 yılında Küresel ilkeler Sözleşmesi'ni imzaladıklarını belirterek " O günden beri de raporlama yapıyoruz. 4 yıl önce de Nilüfer İnovasyon Merkezi'ni kurduk. Şimdi de Sosyal Girişimcilik Merkezi kurulum aşamasında ve Sosyal Girişimcilik Yarışması 'nda başvuru süreci devam ediyor" dedi.

Nilüfer İnovasyon Merkezi'nde Nilüfer'de vatandaşlardan gelen sosyal sorunlara çözüm geliştirecek yenilikçi fikirlerin toplandığını ifade eden Başkan Erdem şöyle devam etti: "Sosyal fayda odağımızı daha da genişletmek, Nilüfer ve Bursa'da sosyal fayda anlayışının daha geniş kesimlerce benimsenmesinin sağlanması için sosyal girişimcilik adına çalışmalar yürütmekteyiz. Bu doğrultuda Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin kurulum aşamasındayız. Bu merkezle birlikte Nilüfer ve Bursa'da sosyal girişimcilik kavramının benimsenmesini sağlamayı, sosyal girişimcilik ekosistemini genişletmeyi ve var olan sosyal girişimleri desteklemeyi hedefliyoruz. Bizler bu hedefleri gerçekleştirdikçe bölge halkının yaşadığı sosyal ve çevresel sorunların çözümüne yönelik çalışmaların artacağına inanıyoruz. Aynı zamanda Nilüfer Belediyesinin Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi ile diğer kentlerde de sosyal fayda odağının geliştirilmesine yönelik örnek teşkil edeceğine inanıyorum."

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin sosyal girişimciliğin yaygınlaşmasını, ekonomi oluşturabilecek farklılıkların sosyal girişimlerin ortaya çıkmasını sağlayacak faaliyetler yürüteceğini ifade eden Erdem, amaçlarının Bursa'daki sosyal ve çevresel sorunlara çözüm geliştirebilecek vatandaşların potansiyelini ortaya çıkarmak ve onları desteklemek olduğunu ifade etti. Erdem, "Bu doğrultuda Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde sosyal girişimcilikle yeni tanışacak ve hali hazırda sosyal girişimcilikle ilgilenen kişilere yönelik eğitim ve etkinlikler de gerçekleşecek" diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem kurulmakta olan Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin düzenlediği sosyal girişimcilik yarışmasına da Bursa'da yaşayan vatandaşları davet etti. - BURSA