Bursa'da "Sosyal Kooperatifçiler Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 'Sosyal Kooperatifçiler Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika

Bursa'da "Sosyal Kooperatifçiler Çalıştayı" düzenlendi

6 saat önce

Bursa'da sosyal kooperatiflerin meselelerini rapor haline getirip ilgili bakanlıklara vermek maksadıyla "Sosyal Kooperatifçilik Çalıştayı" düzenlendi.

Bursa'da

Bursa'da sosyal kooperatiflerin meselelerini rapor haline getirip ilgili bakanlıklara vermek maksadıyla "Sosyal Kooperatifçilik Çalıştayı" düzenlendi.


Düzenlenen çalıştaya çeşitli şehirlerden 18 kooperatif temsilcisi katıldı. Sosyal kooperatifçiliğin ülkemizde yeni bir terim olması ve kanunlarda herhangi bir düzenleme bulunmaması sebebiyle bir araya gelen kooperatif temsilcileri, çalıştay ile kooperatiflerin yaşadıkları sıkıntılar hakkında fikir alış verişinde bulundu. Kooperatif temsilcileriyle bir araya gelip sosyal temsilcilik hakkında ortak bir paydada buluşmak için bir araya geldiklerini söyleyen Çağdaş Eğitim Kooperatifi Başkanı Buğra Küçükkayalar, "Bin 800 ortağımız, 225 çalışanımız ve 1622 öğrencimiz var. Ticaret Bakanlığına bağlı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne bağlıyız, ancak sosyal yanımızdan dolayıda diğer bütün kurum ve kuruluşlardan farklıyız. Bugünkü toplantımız Sosyal Koperatifçilik Çalıştayı olacak. Sosyal kooperatifçilik, Türkiye için yeni bir kavram. Daha kanunlarımızda bununla ilgili bir düzenleme bulunmuyor. Bu toplantı sonucunda bununla ilgili sıkıntıları ve olması gerekenleri rapor haline getirip Ticaret Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşacağız. ve bununla birlikte sıkıntılarımızı bir an önce çözerek sosyal kooperatifçiliği Türkiye'de tanıtacağız" ifadesinde bulundu.


Çağdaş Eğitim Kurumları'nın (ÇEK) faaliyetleri hakkında bilgi veren Küçükkayalar, "Liselerimizi 2017 yılında açtık, dolayısıyla ilk mezunlarımızı önümüzdeki yıl vereceğiz. Ama kurulduğundan beri dokunduğu kitle yaklaşık 6 bin kişi. En önemli sosyal sorumluluk projesi dediğimiz bir projemiz var, "Kır çiçekleri okusun projemiz". Bursa'nın kırsalında okuyamayan, okutulmayan kız öğrencilerimizi lise seviyesinde barındırarak, onları hayata bağlamak ve ardından üniversiteye hazırlayarak iş sektöründe onlara yardımcı olmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.


ÇEK'in maksadı hakkında bilgi veren Küçükkayalar, "Çağdaş Eğitim Kooperatiflerinin amacı, ülkemizdeki 81 ilde Çağdaş Eğitim Kooperatiflerini kurmak. Şu anda 4 şehirde kuruldu, 7 kooperatif olursa birlik ve daha sonra üst birlik olarak büyüyecek. Hedefimiz eğitimde özel sektör olarak milli eğitimin dışında eğitime yardımcı olmak" dedi. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
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