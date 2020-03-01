Bursa'da sosyal medya hesaplarından devlet büyüklerine hakaret eden kişiye gözaltı - Son Dakika

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Bursa'da sosyal medya hesaplarından devlet büyüklerine hakaret eden kişiye gözaltı
6 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal medya hesaplarından devlet büyüklerine hakaret eden bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:48 Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal medya hesaplarından devlet büyüklerine hakaret eden bir kişi gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine E. T'nin sosyal medya hesapları üzerinden devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımda bulunduğunu tespit etti.İkametinde gözaltına alınan E.T, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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