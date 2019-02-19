Son Dakika Haberleri: Bursa'da, Sosyal Medya Üzerinden Terör Propagandasına 1 Tutuklama

Bursa'da, Sosyal Medya Üzerinden Terör Propagandasına 1 Tutuklama

25 dakika önce

BURSA'da, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da, Sosyal Medya Üzerinden Terör Propagandasına 1 Tutuklama, System.String[]
BURSA'da, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 9 kişiyi tespit etti. Ekipler, şehir merkeziyle  Gemlik ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alınırken, örgütsel dökümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:36 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Güncel
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