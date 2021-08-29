Bursa'da sosyal medyadan belediye başkanına hakaret eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a sosyal medya üzerinden M.B. isimli hesaptan yapılan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan resen soruşturma işlemlerine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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