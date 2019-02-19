Son Dakika Haberleri: Bursa'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Tutuklama

Bursa'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Tutuklama

1 saat önce

Bursa'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

Bursa'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Tutuklama, System.String[]
Bursa'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

Kent merkezi ile Gemlik ve Yenişehir ilçelerinde yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 kişi hakkında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Şubat'ta operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan biri daha sonra yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:10 Kaynak: AA

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