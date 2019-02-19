Bursa'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına Tutuklama

Bursa'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

Bursa'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.



Kent merkezi ile Gemlik ve Yenişehir ilçelerinde yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 kişi hakkında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Şubat'ta operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan biri daha sonra yakalanmıştı.

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