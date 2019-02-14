Bursa'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 8 Gözaltı
1 saat önce
Bursa'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa
'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Bursa kent merkezi ile Gemlik
ve Yenişehir
ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüphelilerden 8'ini gözaltına alan ekipler, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:47 Kaynak: AA
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