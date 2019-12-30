Bursa'da sosyal tesiste yangın çıktı - Son Dakika
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Bursa'da sosyal tesiste yangın çıktı

6 saat önce

Bursa'da sosyal tesiste yangın çıktıBURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir sosyal tesiste yangın çıktı.

Bursa'da sosyal tesiste yangın çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir sosyal tesiste yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü. Tesiste hasar meydana gelirken, çevrede toplananların meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlemeleri dikkat çekti.

İnegöl ilçesindeki Cerrah Mahallesi'nde bulunan sosyal tesiste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark ederek tesisten çıkan iş yeri çalışanları, durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek 1 saat süren çalışma sonucunda yangını söndürdü. Sosyal tesiste büyük çapta hasar meydana gelirken, çevrede toplananlar ise tesis çevresinde söndürme çalışmalarını izledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da sosyal tesiste yangın çıktı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:39 Kaynak: DHA
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