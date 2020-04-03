Bursa'da sosyal yardım paraları evlere teslim ediliyor - Son Dakika

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Bursa'da sosyal yardım paraları evlere teslim ediliyor
6 saat önce
Bursa'da sosyal yardım paraları evlere teslim ediliyorBursa'nın İnegöl ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik nakdi yardım paraları, PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimlerinden oluşan ekipler tarafından vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor.
Bursa'da sosyal yardım paraları evlere teslim ediliyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik nakdi yardım paraları, PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimlerinden oluşan ekipler tarafından vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor.
İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı yazılı açıklama ile 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' kapsamında 2 milyon 111 bin haneye yapılacak 1000 TL'lik ödemenin PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılacağını duyurdu. İhtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL'lik nakdi yardımların dağıtımına İnegöl'de başlandı. PTT şubeleri aracılığıyla dağıtımı yapılan nakdi yardımlardan yararlanmaya hak kazanan ilçe sakinlerine ödemeler, kurulan özel ekipler tarafından evlerinde teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:51 Kaynak: DHA
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