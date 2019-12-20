Bursa'da, sözde "Google üyelik şifresi" bulunan zarfları iş yerlerine sattırdığı belirlenen kişi, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Antalya'da "Google" ismiyle dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine Bursa'da da çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Tuzpazarı Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda, içinde sözde "Google üyelik şifresi" bulunan zarfları 12,75 lira karşılığında iş yerlerine satan F.Y, M.E, A.G, E.D, F.A, H.K, S.O.E. ve Ö.E. yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, zarfları Y.E.B'nin verdiğini ve zarf başına 3 lira karşılığında anlaştıklarını ileri sürdü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Y.E.B. de zarfları, İstanbul'da kargo taşımacılığı yapan M.D'nin belli bir ücret karşılığı iş yerlerine dağıtmak üzere verdiğini iddia etti. İstanbul'da yakalanan M.D. ise zarfları, kendisini Google yetkilisi olarak tanıtan R.G'den aldığını beyan etti.

R.G'nin de Antalya'da yakalanmasının ardından yapılan tahkikat sonucu zarfların Bursa'da dağıtımını Y.E.B'nin organize ettiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.E.B, adliyeye sevk edildi.