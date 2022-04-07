Son dakika: Spor salonunda meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika: Spor salonunda meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

07.04.2022 09:09

Son dakika gündem haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir spor salonunda meydana gelen patlama sonucu 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir spor salonunda meydana gelen patlama sonucu 1 kişi yaralandı.

Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki spor salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.

Camlarından bazıları kırılan spor salonunda 1 kişi hafif yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ve itfaiye ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Patlamanın nedeninin tespitine ilişkin çalışma sürüyor.

Son dakika: Spor salonunda meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı
Son dakika: Spor salonunda meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı
Son dakika: Spor salonunda meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Spor salonunda meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Spor salonunda meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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