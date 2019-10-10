Bursa'da standartlara uymayan tabelalar değiştirildi

BURSA Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, kamuoyunda sık sık eleştirilere yol açan Darmstad Caddesi'ndeki Arapça ve İngilizce tabelaların Türkçe'ye çevrilmesi çalışmalarını sürdürüyor. Türkçe tabela standartlarına uyumun sağlanması konusundaki çalışmalar kapsamında yapılan denetimlerde 202 tabela için işlem yapıldı. Tabelalardan 159'u tamamen standartlara uygun hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, Darmstad Caddesi'ndeki işletmelerde artan Arapça ve İngilizce yazılı tabelaların Türkçeleştirilmesi için Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleriyle birlikte koordineli bir çalışma başlattı. Arapça is¸ yeri tabelalarının, mevzuat ve yetkili merci kararları doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumun sağlanması konusundaki çalışmalar kapsamında yapılan denetimlerde 202 tabela için işlem yapıldı. Arapça ve İngilizce yazıların olduğu işletmelere giderek tabelaların en kısa sürede değiştirilmesi için tebligatta bulunan ekipler, değişimi gerçekleştirmeyenlere cezai işlem uyguladı. Çalışmalar kapsamında 159 tabela tamamıyla mevzuata uygun hale getirildi. Cezai işlem uygulanan, patent başvurusu yapılan ve uygunluk aşamasında olan diğer 43 iş yeri ile ilgili süreç devam ediyor. Arapça ve İngilizce yazıların yoğunlukta olduğu işletmelerin başında Suriye mutfağına özgü yemekler yapan restoranlar, telefoncular, oto kiralama firmaları, market ve giyim sektöründeki iş yerleri geliyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı tabela uygulamaları mahalle sakinlerinden tam not aldı.