Bursa'da strafor fabrikası alev alev yandı - Son Dakika

Bursa'da strafor fabrikası alev alev yandı

09.12.2020 11:31
Bursa'da strafor fabrikası alev alev yandı, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Barcın Mahallesi girişinde bulunan strafor fabrikasında çıkan yangında can kaybı olmazken maddi hasarın 5 milyon lira üzerinde olduğu açıklandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Barcın Mahallesi girişinde bulunan strafor fabrikasında çıkan yangında can kaybı olmazken maddi hasarın 5 milyon lira üzerinde olduğu açıklandı.

Edinile bilgiye göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Barcın Mahallesi'nde strafor üretimi yapan fabrikada statik elektrik arızasından dolayı yangın çıktı. 2 bin metrekarelik alanda bulunan hammaddeler küle dönerken 5 milyon liranın üzerinde hasar meydana geldi. Fabrikanın genel müdürü Varol Bingöl, "Yeni yaptığımız 2 bin metrekarelik alanda hammadde ve köpük malzemeleri bulunan alanın tamamı çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken zararımız ilk belirlemelere göre 5 milyon liranın üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Tek tesellimiz can kaybı ve yaralanan olmamasıdır. Türkiye geneline köpük tabak ve çeşitlerini üreten bir fabrikayız. Bu ürünlerin içinde gaz olduğundan ara ara gazın sıkışması ile statik elektrik meydana gelmesinden dolayı ufak tefek yangınlar çıkıyordu. Çıkan yangının üretim alanında değil. Üretimi durdurmadık. Halen üretmeye devam ediyoruz. Çok üzgünüz" dedi.

(Fatih Ak/İHA)

Bursa'da strafor fabrikası alev alev yandı
Bursa'da strafor fabrikası alev alev yandı

Yenişehir, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da strafor fabrikası alev alev yandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

UEFA, PSG-Başakşehir maçının hakemi Coltescu'yla ilgili soruşturma başlattı PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık olayı sonrası sahadan çıkmanın fitilini Kimpembe ateşledi Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil İngiliz CEO şirketinin 1 milyar sterlinlik hissesini 74 personeline hediye etti Burun estetiği kabusa dönen kadın 2 kez intihara kalkıştı: Çocuğum "Anne burnun yamuk" dediğinde psikolojim bozuluyor Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteği için başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor: Aylık 1.324 TL verilecek         
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor         
10:49
Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek Dağıtım ve tedarik şirketlerinin keyfi harcamaları elektrik faturalarına eklenecek         
10:21
Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı Dört kentimizde durum vahim! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine yaklaştı         
09:59
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek Irkçı hakemin savunması pes dedirtti: Webo'ya hakaret etmedim, negru siyah adam demek         
09:53
Bir evladın en acı günü! Terör babasını almıştı, korona ise annesini Bir evladın en acı günü! Terör babasını almıştı, korona ise annesini         
09:35
Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü         
09:11
Dülük Antik Kenti'nde duvarların yazı tahtasına çevrilmesi bölge halkını isyan ettirdi: Durum içler acısı Dülük Antik Kenti'nde duvarların yazı tahtasına çevrilmesi bölge halkını isyan ettirdi: Durum içler acısı         
08:16
Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi için kar uyarısı         
07:46
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı         
15:05
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 11:58:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da strafor fabrikası alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei