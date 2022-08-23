Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi'ndeki Sukaypark tesislerinde iddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen 2 kişi, su kayağı yapan kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı.
Bunun üzerine toplanan kalabalık grup, kadınların fotoğrafını çektiği öne sürülen kişileri dövdü. Eşinin fotoğrafının çekildiğini söyleyen şahıs ile karşı taraftakiler birbirinden şikayetçi olunca devreye polis ekipleri girdi. O anlar, cep telefon kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa Sukaypark'taki taciz iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika