Bunun üzerine toplanan kalabalık grup, kadınların fotoğrafını çektiği öne sürülen kişileri dövdü. Eşinin fotoğrafının çekildiğini söyleyen şahıs ile karşı taraftakiler birbirinden şikayetçi olunca devreye polis ekipleri girdi. O anlar, cep telefon kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bursa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa Sukaypark'taki taciz iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika

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