Bursa Sukaypark'taki taciz iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Bursa Sukaypark'taki taciz iddiası ortalığı karıştırdı

23.08.2022 10:34

Bursa Sukaypark'ta kadınların fotoğrafını çektiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Tekme tokat dövülen kişiler ve eşi fotoğraflanan kişi birbirlerinden şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi'ndeki Sukaypark tesislerinde iddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen 2 kişi, su kayağı yapan kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı.

KALABALIK GRUP DAYAK ATTI

Bunun üzerine toplanan kalabalık grup, kadınların fotoğrafını çektiği öne sürülen kişileri dövdü. Eşinin fotoğrafının çekildiğini söyleyen şahıs ile karşı taraftakiler birbirinden şikayetçi olunca devreye polis ekipleri girdi. O anlar, cep telefon kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Su kayağı yapan eşinin fotoğrafının çekildiğini görünce deliye döndü
Su kayağı yapan eşinin fotoğrafının çekildiğini görünce deliye döndü
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Kaynak: İHA

Bursa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Sukaypark'taki taciz iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Sukaypark'taki taciz iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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