Bursa'da Su Kesintisi
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Yıldırım ve Kestel ilçelerinde su kesintisi uygulanacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Yıldırım
ve Kestel
ilçelerinde su kesintisi uygulanacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesinde Ulus
Mahallesi ve Mevlana
Mahallesi'nin tamamı, Yavuz Selim Mahallesi
'nin alt kısmında kalan sokaklar ve civarında, 19 Şubat Salı günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında, Kestel ilçesinde ise Ahmet Vefik Paşa
Mahallesi Okul Sokak ve Şehit Namık Asutay Caddesi ile civarında 20 Şubat Çarşamba
ile 15 Mart Cuma tarihleri arasında, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:25 Kaynak: İHA
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