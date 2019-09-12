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Bursa'da su kesintisi

2 saat önce

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.


BUSKİ'den yapılan açıklamada, "İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Odunluk Mahallesi, Mihraplı Caddesi, Lefkoşe Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi ve Mihraplı Parkı arasında kalan bölge ile civarında 12 Eylül 2019 tarihinde 08: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur" denildi. - BURSA

Eylül, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:10 Kaynak: İHA
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