Bursa'da su kesintisi - Son Dakika
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Bursa'da su kesintisi

6 saat önce

Bursa'nın merkez Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde bazı bölgelere yarın ve 16 Ocak'ta su verilemeyecek.

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Bursa'nın merkez Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde bazı bölgelere yarın ve 16 Ocak'ta su verilemeyecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında,

yarın 09.00-18.00 saatlerinde Nilüfer ilçesinde İhsaniye Mahallesi'nin Nilüfer Belediyesi hizmet binasının güneyinde kalan bölgesi ve Barbaros Caddesi'ne yakın kesimleri ile civarında, Karaman Mahallesi'nin Kafkas Sokağı'nın güneyinde kalan bölgesi ve Esentepe Mahallesi'nde su kesintisi uygulanacak.

Ayrıca, 16 Ocak Perşembe günü 09.00-18.00 saatlerinde Yıldırım ilçesinde Vakıf Mahallesi ve Osmangazi ilçesinde Hüdavendigar Mahallesi'nin 1. Pınar Caddesi ve Gümüş Caddesi'nin güneyinde kalan kesimi, Doburca Mahallesi (köy yerleşimi hariç), Çekirge Mahallesi'nde 4. Anadolu, Uygun, 2. Eren ve 1. Çamlıca sokakları civarında, İnkaya Mahallesi'nde 1. İdil ve İz sokakları civarında su kesintisi yapılacak.

Osmangazi, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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