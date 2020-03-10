Bursa'da su kesintisi - Son Dakika
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Bursa'da su kesintisi

16 dakika önce

Bursa'nın Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Osmangazi ve Mudanya ilçelerinde su kesintisi yapılacak.


BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Mudanya ilçesinde Çağrışan Mahallesi Özel Mavi Dünya Okulunun güneyinde kalan bölgede ve Osmangazi ilçesinde Nilüferköy Mahallesinde Özerler Caddesinin güneyinde kalan bölge ve civarında 11.03.2020 tarihinde 09.00-18.00 saatleri aralsında su kesintisi yapılacak. Yine Osmangazi ilçesinde Çekirge Mahallesinin üst kesimleri ve civarında 12.03.2020 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Osmangazi, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:02 Kaynak: İHA
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