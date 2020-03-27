Bursa'da su sayaçlarına Kovid-19 düzenlemesi - Son Dakika

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların su borçlarını 1 Nisan'dan itibaren su sayacı okuma işlemi yapmadan son üç ayın ortalamasını alarak faturalandıracak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1 Nisan'dan itibaren koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında su sayacınıza okuma işlemi yapmadan son üç dönemin ortalamasını alarak tahakkuk ettireceğiz. Sağlığınız bizim önceliğimiz." ifadesi yer aldı.