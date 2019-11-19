Son Dakika Haberleri: "Bursa'da su sıkıntısı yaşanmayacak"
Son Dakika Güncel 'Bursa'da su sıkıntısı yaşanmayacak' - Son Dakika

"Bursa'da su sıkıntısı yaşanmayacak"

6 saat önce

Bursa'da yağmur yağmaması halinde bile şehirde şubat ayına kadar yeterli su rezervi bulunduğu bildirildi.

Bursa'da yağmur yağmaması halinde bile şehirde şubat ayına kadar yeterli su rezervi bulunduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, hava şartlarının mevsim normallerine dönmesiyle barajlardaki doluluk oranlarının artacağını belirtti.

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyelerinin azaldığını aktaran Gülenç, Doğancı'da doluluğun yüzde 63 seviyesinde olduğunu duyurdu.

Bursa'ya hiç yağmur yağmaması durumunda bile şehrin su sıkıntısı çekmeyeceğini vurgulayan Gülenç, "Şubat ayına kadar yetecek suyumuz var ancak yine de vatandaşlarımızdan suyu bilinçli ve tasarruflu kullanılmaları konusunda özen bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şehirdeki çeşme sularının güvenli bir şekilde içilebileceğini kaydeden Gülenç, suların periyodik olarak analiz edildiği bilgisini verdi.

Dobruca mevkisindeki içme suyu arıtma tesisinin uluslararası akreditasyona sahip olduğunu bildiren Gülenç, BUSKİ'nin yanı sıra İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve meslek odalarının içme suyunu analiz ettirdiğini sözlerine ekledi.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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