Bursa'da su tasarrufu dönemi - Son Dakika
Son Dakika Yerel Bursa'da su tasarrufu dönemi - Son Dakika

Bursa'da su tasarrufu dönemi

6 saat önce

Bursa'da su tasarrufu dönemi BUSKİ'ye ait Dobruca'daki içme suyu tesislerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın son yüzyılın en kurak 5. yılını yaşadığını belirterek, vatandaşlardan 'suyu gerektiği kadar kullanmaları konusunda' anlayış beklediklerini söyledi.

Bursa'da su tasarrufu dönemi

BURSA - BUSKİ'ye ait Dobruca'daki içme suyu tesislerini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın son yüzyılın en kurak 5. yılını yaşadığını belirterek, vatandaşlardan 'suyu gerektiği kadar kullanmaları konusunda' anlayış beklediklerini söyledi.

Başkan Alinur Aktaş'ın inceleme gezisine, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile Büyükşehir bürokratları da katıldı. 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Başkan Aktaş, Marmara Bölgesi'nin 190 mm olan sonbahar yağış ortalamasının 89.6 mm olarak gerçekleştiğini vurguladı. Yağışlarda mevsim normaline göre yüzde 53, geçen yıla göre ise yüzde 55 oranında azalma yaşandığını kaydeden Başkan Aktaş, "Bölge mevsim yağışı son 15 yılın en düşük seviyesinde. Bursa özelinde ise son 100 yılın en kurak 5. yılını yaşamış bulunuyoruz. Netice olarak, suyun geleceği ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalar ve yetkili kurumlar tarafından açıklanan bulgular durumun vahametini ortaya koyuyor. BUSKİ Genel Müdürlüğümüz kanalıyla, Bursa'nın bugün sağlıkla tükettiği ve yarın da ihtiyaç duyacağı suyu etkin şekilde yönetmek için canla başla çalışıyoruz. Yatırımlarımız tüm hızıyla sürerken, kamuoyunun da su yönetimi konusunda bilinçlenmesi ve gelecek nesiller için suyunu korumasını bilmesi son derece önemlidir. Toplum genelindeki su tasarrufu bilincinin sağlanması doğrultusunda geliştirilebilecek uygulama, yöntem ve argümanlar büyük değer taşıyor" dedi.

Bursa'da öncelik, 'sağlıklı ve kesintisiz' içme suyu temininde

Büyükşehir Belediyesi çalışmalarının özellikle sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininin sağlanması doğrultusunda yoğunluk kazandığını belirten Başkan Aktaş, "Bu kapsamda, içme suyu hatlarında gerçekleştirdiğimiz yenilik ve iyileştirmelerle, sudaki kayıp kaçakla mücadelede büyük başarılara ulaştık. 1990'ların ilk yarısında yüzde 65'ler seviyesinde olan sudaki kayıp kaçak oranını, 'çözüm odaklı çalışmalarımız neticesinde' bugün Avrupa standartları değerinde olan yüzde 20'ler seviyesine geriletme başarısını gösterdik. Su kaçaklarındaki tasarrufumuz, şu anda şehrin 5 aylık tüketime eş değer konumdadır. İhalelerini bu yıl tamamladığımız İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerimizin içme suyu şebeke sistemi tamamen yenilenerek, bu ilçelerdeki kayıp-kaçak oranları da kontrol altına alınacaktır. Geliştirdiğimiz strateji ve vizyoner bakış açısı, su ve kanal idareleri arasında örnek gösterilen bu başarının elde edilmesinde en büyük paya sahiptir" diye konuştu.

Hayatın devamlılığında 'olmazsa olmaz' önemi bulunan 'su'yun değer ve kıymetinin bilinmesi ve çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakılması gerektiğini söyleyen Başkan Aktaş, "22 Mart Dünya Su Günü'nün; tüm canlıların ortak hayat kaynağı olan su'yun korunmasına, bilinçli ve duyarlı kullanılmasına vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bursa'da su tasarrufu dönemi

Alinur Aktaş, Dobruca, Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:26 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ANTALYA 'Evde kal' uyarısına rağmen sokaklara çıktılar
İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı         
07:36
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı         
00:22
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor         
23:52
ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı         
23:00
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi         
22:14
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi         
21:58
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız         
21:48
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var         
21:45
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı         
21:41
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 19:35:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da su tasarrufu dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]