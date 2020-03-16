Bursa'da şubatta 4 bin 477 konut satıldı
6 saat önce
Bursa'da şubat ayında 4 bin 477 konutun satıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:42 Kaynak: AA
Bursa'da şubat ayında 4 bin 477 konutun satıldığı bildirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen ay konut satışları 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 48,3 arttı.
Şubatta satılan 4 bin 477 konutun 1545'i sıfır, 2 bin 932'si ikinci el satış olarak gerçekleşti.
Satışların 1785'i ipotekli yapıldı. Yabancılar geçen ay Bursa'dan 115 konut aldı.
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