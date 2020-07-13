Bursa'da suç örgütü davasının 9 sanığı yargılanıyor - Son Dakika

Bursa'da suç örgütü davasının 9 sanığı yargılanıyor

Bursa'da "tefecilik" ve "silahla yaralama" gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia edilen 2'si tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Bursa'da "tefecilik" ve "silahla yaralama" gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia edilen 2'si tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

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Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hünkar Y. ve Mustafa D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar ile avukatlar salonda hazır bulundu.

Hünkar Y. savunmasında, yaralama suçu nedeniyle uzun süredir tutuklu kaldığını belirterek tahliyesini istedi.

Diğer tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak tahliyelerini talep etti.

Müşteki A.A'nın avukatı Özgür Abatay, sanıklar hakkındaki tefecilik iddialarını doğrulamak için Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) sanıkların mal kayıtlarına ilişkin rapor alınmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun ve adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa'da 4 Ocak 2019'da şikayetler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütüne operasyon düzenlemiş, 9 kişiyi yakalamıştı. "Tefecilik, silahla yaralama, zorla senet imzalatma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, tehdit, suç üstlenme ve yağma" suçlarını işledikleri iddia edilen örgütün, müştekilerden 1,5 milyon liraya yakın haksız kazanç elde ettiği öne sürülmüştü.

Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:51 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da suç örgütü davasının 9 sanığı yargılanıyor - Son Dakika
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