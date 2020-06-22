Bursa'da suç örgütü şüphelisi 22 kişi adliyede - Son Dakika

Bursa'da suç örgütü şüphelisi 22 kişi adliyede

BURSA'da silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa'da suç örgütü şüphelisi 22 kişi adliyede, System.String[]

BURSA'da silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve silahlı suç örgütü kuran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 aylık fiziki ve teknik takibin ardından yapılan şafak operasyonuyla 20 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak aynı suç örgütüne üye oldukları tespit edilen 2 kişiyi daha yakaladı.

Daha önce gasp, silahla adam yaralama, kasten hırsızlık gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen çete üyelerine ait 5 ayrı depoda yapılan aramalarda; aralarında otomobil, ATV, antika eşyalar, bilgisayarlar, oto teyp, silah, elektronik eşya ve iş makinelerinin de bulunduğu çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemler altında adliyeye sevk edildi.


Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:51 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da suç örgütü şüphelisi 22 kişi adliyede - Son Dakika
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