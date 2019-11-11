Bursa'da suç örgütüne yönelik dava

Bursa'da tefecilik, silahla yaralama ve çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen biri tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hünkar Yıldız, başka bir suçtan hükümlü Mustafa Demir ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Mahkemede dinlenen müştekilerden Hasan Basri Y, kardeşi Ömer Y'nin tutuksuz sanık avukat H.K'ye olan borçları yüzünden silahlı saldırıya uğradığını öne sürdü.

Diğer müşteki Ayhan A. sanıkların mahkeme heyetine rüşvet verip avukat H.K'yi serbest bıraktırdıklarına dair söylentiler olduğunu söylemesi üzerine mahkeme başkanı, "Bu mahkemeyi satın alacak para yok." şeklinde karşılık verdi.

Sanıkların tahliye ve beraat taleplerinden sonra verilen kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, başka bir dosyadan hükümlü bulunan Mustafa Demir'in bu dosya kapsamında tutuklanmasına, diğer sanıkların tutukluluk ve adli kontrol hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

4 Ocak 2019'da, şikayetler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından avukat H.K'nin elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlemiş, 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Gemlik'te 5, Mudanya'da bir ve kent merkezindeki 7 adreste yapılan aramalarda 2 operasyonel balistik çelik yelek, 2 av tüfeği, 2'si ruhsatsız 5 tabanca ile 960 tabanca mermisi ele geçirilmişti.

Tefecilik, silahla yaralama, zorla senet imzalatma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, tehdit, suç üstlenme ve yağma suçlarını işledikleri iddia edilen örgütün, müştekilerden 1,5 milyon liraya yakın haksız kazanç elde ettiği öne sürülmüştü.

Adliyeye sevk edilen sanıklardan 4'ü tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Yargılama sırasında tutuklu 4 sanıktan 3'ü tahliye edilmişti.