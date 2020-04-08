Bursa'da 'Süper Ay' kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak gözlemlenen 'Süper Ay' Bursa'da bu akşam da görüntülendi.



Normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay bu akşam da Bursa'da görüntülendi. Tarihi Ulu Cami ile bütünleşen ay kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dün akşamda tüm dünyada gözlemlenen Süper Ay'ın bir sonraki tutulması ise 7 Mayıs'ta gerçekleşecek. - BURSA