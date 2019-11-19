Son Dakika Haberleri: Bursa'da süpermarket soygunu güvenlik kameralarına yansıdı
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da süpermarket soygunu güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Bursa'da süpermarket soygunu güvenlik kameralarına yansıdı

6 saat önce

Bursa'da bir marketin kasasında toplanan 20 bin lirayı çalan hırsız güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bursa'da süpermarket soygunu güvenlik kameralarına yansıdı, System.String[]

Bursa'da bir marketin kasasında toplanan 20 bin lirayı çalan hırsız güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kasiyerlerin boşluğundan faydalanıp tezgahın altında bankaya teslim edilmek üzere toplanan poşet içerisindeki paraları çalıp kaçan kapüşonlu hırsız, polis tarafından her yerde aranıyor.


Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bulunan bir süpermarkette meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, sabah saatlerinde süpermarkete gelerek ilk önce markette gezmeye başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin montunun kapüşonuyla yüzünü kapattığı görüldü. Sonrasında kasiyerin boşluğundan yararlanan şüpheli, kasanın yanında duran gün sonu toplanan ve bankaya teslim edilmek üzere poşet içerisinde duran 20 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler her yerde hırsızı arıyor. Olayın sonrasında şoka uğrayan kasiyerler E.G. ve K.Ş.'nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. - BURSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
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