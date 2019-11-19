Bursa'da süpermarket soygunu güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da süpermarkette 20 Bin liralık soygun

BURSA - Bursa'da sabah saatlerinde faaliyet halindeki bir süpermarket kimliği belirsiz bir kişi tarafından 20 Bin liralık para gasp edilerek soyuldu. Kimliği belirsiz hırsızın marketin içersinde bir süre zaman geçirdikten sonra kasada kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek, tezgahın altındaki paraları alarak kaçtığı anlar gücenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay,sabah saatlerinde Osmangazi İlçes Çırpan Mahallesinde bulunan süpermarkette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi tarafından sabah saatlerinde süpermarkete gelerek ilk önce markette gezmeye başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin montunun kapüşonuyla yüzünü kapattığı görüldü. Sonrasında kasiyerin boşluğundan yararlanan şüpheli kasanın yanında duran gün sonu toplanan ve bankaya teslim edilmek üzere poşet içerisinde duran 20 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler heryerde hırsızı arıyor. Sonrasında şoka uğrayan kasiyerler E.G., K.Ş.'nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.