Şüphe üzerine durdurulan otomobilden 1 kilogram metamfetamin çıktı - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurulan otomobilden 1 kilogram metamfetamin çıktı

Bursa'da, şüphe üzerine durdurulan lüks otomobilde 1 kilo 8 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa'da, şüphe üzerine durdurulan lüks otomobilde 1 kilo 8 gram metamfetamin ele geçirildi. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı. Aracı Maltepe Mahallesi'nde durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 1 kilo 8 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan K.T. (22) ve B.G. (33), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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