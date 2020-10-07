Şüphe üzerine durdurulan otomobilden 1 kilogram metamfetamin çıktı - Son Dakika

Bursa'da, şüphe üzerine durdurulan lüks otomobilde 1 kilo 8 gram metamfetamin ele geçirildi.
Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı.
Aracı Maltepe Mahallesi'nde durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 1 kilo 8 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan K.T. (22) ve B.G. (33), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Kaynak: AA
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