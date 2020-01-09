Bursa'da şüpheli araçtan yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika

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Bursa'da şüpheli araçtan yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi
22 dakika önce
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçtan yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçtan yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında F.B. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada, 61 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 241 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirildi. Polis ekiplerinin şüpheli F.B. hakkında işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA
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