Bursa'da şüpheli araçtan yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da şüpheli araçtan yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da şüpheli araçtan yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi

22 dakika önce

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçtan yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi.

Bursa'da şüpheli araçtan yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi, System.String[]

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçtan yüzlerce kaçak ürün ele geçirildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında F.B. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada, 61 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 241 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirildi. Polis ekiplerinin şüpheli F.B. hakkında işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
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