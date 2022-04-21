Bursa'da şüpheli paket paniğe neden oldu - Son Dakika
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Bursa'da şüpheli paket paniğe neden oldu

21.04.2022 17:08
Bursa'da şüpheli paket paniğe neden oldu

Bursa'da tabelanın arkasına bırakılan ve paniğe sebep olan çantayı bomba imha uzmanı açtı.

Bursa'da tabelanın arkasına bırakılan ve paniğe sebep olan çantayı bomba imha uzmanı açtı. Şüpheli çantandan kıyafet çıktı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Stadyum Caddesi'ndeki bir tabelanın arkasında şüpheli paket ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Cadde çift yönlü olarak şeritlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çantanın bomba şüphesi taşıması sebebiyle olay yerine bomba imha uzmanı çağırıldı. Olay yerine gelen ve özel kıyafetini giyen bomba uzmanı çantayı önce tabelanın arkasından çıkardı. Ardından çantaya yaklaşan ve yavaş hareketlerle çantayı açtı. Şüpheli çantadan erkek kıyafetleri ve aksesuarları çıktı. Çanta incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, kapatılan yol incelemelerin ardından tekrar trafiğe açıldı. - BURSA

Bursa'da şüpheli paket paniğe neden oldu
Bursa'da şüpheli paket paniğe neden oldu
Bursa'da şüpheli paket paniğe neden oldu
Bursa'da şüpheli paket paniğe neden oldu
Bursa'da şüpheli paket paniğe neden oldu
Bursa'da şüpheli paket paniğe neden oldu
Bursa'da şüpheli paket paniğe neden oldu
Bursa'da şüpheli paket paniğe neden oldu

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Osmangazi, Bomba, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da şüpheli paket paniğe neden oldu - Son Dakika


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