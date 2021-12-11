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Bursa'da "Sürdürülebilir Uludağ İçin Atıksız Zirve" başladı - Son Dakika

Bursa'da "Sürdürülebilir Uludağ İçin Atıksız Zirve" başladı

11.12.2021 14:31
Bursa'da "Sürdürülebilir Uludağ İçin Atıksız Zirve" başladı

Bursa'da, Nokta Dağcılık Spor Kulübü tarafından Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Türkiye Dağcılık Federasyonu himayesinde düzenlenen "Sürdürülebilir Uludağ İçin Atıksız Zirve" başladı.

Bursa'da, Nokta Dağcılık Spor Kulübü tarafından Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Türkiye Dağcılık Federasyonu himayesinde düzenlenen "Sürdürülebilir Uludağ İçin Atıksız Zirve" başladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 11 Aralık Uluslararası Dağ Günü dolayısıyla düzenlenen zirvede, "Sıfır Atık Yaşam", "Sıfır Atık Zirve", "Sürdürülebilir Sıfır Atık ve Doğada Yaşam" başlıklı söyleşiler gerçekleştirildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, zirvede yaptığı konuşmada, yaşam, fauna, flora, çevre gibi dağ ekosisteminde bulunan her şeyin sürdürülebilir olması gerektiğini söyledi.

Bu yıl 11 Aralık Uluslararası Dağ Günü'nde "Sürdürülebilir Dağ Turizmi" temasının vurgulandığını belirten Başar, şöyle konuştu:

"Dünyada kuzey ve güney olmak üzere iki kutup noktası var. Artık üç kutup diye bir kavram var, bu çok önemli. Dünyanın dengesi üç kutuptan dengeye oturuyor. Denizlerin dengesi, atmosfer dengesini, o da fırtınalar, tipiler, yağmurlar, kuraklıklar gibi çevresel dengeyi etkiliyor. Dünyada üç buz rezervi var. Buz rezervleri, dünyanın sıcaklığını ayarlayan üç kutuptan oluşuyor. Ağrı Dağı gibi 5 bin metrelik dağlarda müthiş derecede erime var. Bu erimeler, dağcıları çok etkiliyor. Tırmanış rotaları, alışkanlıklar değişiyor, riskler artıyor. Erciyes Dağı'nda Tarak Buzulu vardı, son 20 yılda buzul yok oldu. Kaçkar Dağı buzulu 30 yılda nereden nereye geldi. Son 100 yılda insanoğlunun doğaya yaptığını kimse yapmadı."

Başar, farkındalıkların her geçen gün arttığını dile getirerek, "Yerküreye yapacağımız en ufak bir şeyle, belki çok büyük bir etki yapmayacağız ama herkesin nokta kadar yaptığı etki, çığ gibi büyüyerek çok önemli bir etki oluşturabilir." dedi.

Dağlarda sürdürülebilir turizmin, ek ve alternatif geçim seçenekleri oluşturmaya ve yoksulluğun azaltılmasını, ayrıca peyzaj ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını teşvik etmeye katkıda bulunabileceğine dikkati çeken Başar, şunları kaydetti:

"Dağ turizmi, doğal, kültürel ve manevi mirası korumanın, yerel el sanatlarını ve değeri yüksek ürünleri tanıtmanın, yerel festivaller gibi birçok geleneksel uygulamayı kutlamanın bir yoludur ve küresel turizmin yaklaşık yüzde 15 ila 20'sine karşılık gelmektedir. Bununla birlikte turizm, tüm kıtalarda ekonomileri, geçim kaynaklarını, kamu hizmetlerini ve fırsatları etkileyen Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biridir. Pandeminin kısıtlamaları, dağ topluluklarının dağlardaki güvenlik açıklarını artırmıştır."

"Dağ biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilir yönetimi, küresel bir öncelik olarak giderek daha fazla kabul görmektedir." diyen Başar, Birleşmiş Milletlerin 2021 ile 2030 arasındaki süreyi "Ekosistem Restorasyonu Yılı" ilan ettiğini anlattı.

Başar, dağların ve çevrenin korunması adına çalışmalar yürüttüklerini, sürdürülebilirliğin önemini herkese anlatmayı misyon edindiklerini sözlerine ekledi.

Etkinlikte, dağcı Emin Ali Kalcıoğlu, sevenleri için kitabını imzaladı. Kısa film gösteriminin yapıldığı zirvede, ödüllü dağ fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Zirve, yarın "Sürdürülebilir Uludağ İçin Atıksız Zirve Tırmanışı" etkinliğiyle devam edecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Toros Dağları, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da 'Sürdürülebilir Uludağ İçin Atıksız Zirve' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da "Sürdürülebilir Uludağ İçin Atıksız Zirve" başladı - Son Dakika
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