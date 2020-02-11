Bursa'da, Suriye uyruklu çocuk evinde ölü bulundu - Son Dakika

Çocuğun cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çocuğun babası, üvey annesi ve kardeşlerini gözaltına aldı.

Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın giriş katından bağırma sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

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