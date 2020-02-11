Bursa'da, Suriye uyruklu çocuk evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da, Suriye uyruklu çocuk evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bursa'da, Suriye uyruklu çocuk evinde ölü bulundu

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Suriye uyruklu 9 yaşındaki çocuk, ailesiyle yaşadığı evinde ölü bulundu.

Bursa'da, Suriye uyruklu çocuk evinde ölü bulundu, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Suriye uyruklu 9 yaşındaki çocuk, ailesiyle yaşadığı evinde ölü bulundu.

Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın giriş katından bağırma sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı adrese geldi.

Muhammet Hüseyin'in banyoda hareketsiz yattığını gören polis, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çocuğun babası, üvey annesi ve kardeşlerini gözaltına aldı.

Muhammet Hüseyin'in vücudunda darp izlerinin bulunduğu iddia edildi.

Çocuğun cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Suriye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de 51 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Çocuklarını silahla tehdit edip "Sizi öldüreceğim" diyen anneye çocukların velayeti verildi 30 yaşındaki genç evine gittiği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü Çin'de yaşayan Türk akademisyen vahim durumu duyurdu: Her evden sadece bir kişi dışarı çıkabiliyor

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 03:17:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da, Suriye uyruklu çocuk evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]